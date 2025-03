Plan für Hütte bei der Gamsgrube wieder aktuell

Die GROHAG ist mit dem Urteil naturgemäß zufrieden. „Wir können mit dem Gamsgrubenweg-Urteil sehr gut leben und werden nicht in die Berufung gehen. Wir wollen deeskalierend und positiv wirken, daher bleibt unsere Hand zum Österreichischen Alpenverein ausgestreckt. Wir hoffen auf gute gemeinsame Lösungen für viele weitere Projekte in den Hohen Tauern, in der Glockner-Gruppe und auch am Gamsgrubenweg“, so Johannes Hörl, Alleinvorstand der GROHAG, der sich mit Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabel zusammensetzen will. Denn es solle ein positiver und gemeinsamer Weg für zukünftige Projekte gefunden werden.