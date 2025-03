Beeinträchtigter Mann (28) tot am Innufer entdeckt

Der 28-Jährige wollte laut Polizei am frühen Donnerstagnachmittag mit dem Zug zu seinem Vater nach Kramsach fahren, er kam dort aber nicht an. „Aufgrund seiner Beeinträchtigung besteht der Verdacht, dass der Mann – vermutlich am Bahnhof Fritzens/Wattens – in einen falschen Zug eingestiegen und in Richtung Oberland gefahren sein könnte“, hieß es vonseiten der Ermittler.