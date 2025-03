Vogel-Konzert: Wer zwitschert da in meinem Garten?

Im März nimmt der heimische Vogelchor dann so richtig Gestalt an. „Den Kleiber beispielsweise kann man bereits seit Kurzem hören, aber auch der Zilpzalp kehrt im März als einer der ersten Kurzstreckenzieher aus dem Süden zurück“, weiß Tiefenbach. Bei Letzterem gerät der Vogelkundler regelrecht ins Schärmen: „Der Zilpzalp singt so schön lautmalerisch und ruft seinen Namen ähnlich wie der Kuckuck.“