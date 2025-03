Freies Training in Melbourne – ab 6 Uhr LIVE

Hamilton im Fokus

Was Ferrari zu leisten im Stande ist, bleibt ebenfalls abzuwarten. Nach zwölf Jahren für Mercedes, in denen er sechs seiner sieben Titel holte, tritt Lewis Hamilton nun für die Scuderia an. „Das ist definitiv die aufregendste Phase in meinem Leben“, sagte der 105-malige Grand-Prix-Gewinner. Der Brite machte Scherze, ließ sich dann aber doch noch eine Zielvorgabe für das Auftaktrennen in Melbourne entlocken. Einen Platz in den Top fünf strebe er an, sagte Hamilton, der den ersten Konkurrenten im eigenen Team hat: Charles Leclerc fährt das siebente Jahr in Rot und ist im Team fest verankert.