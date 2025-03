Thorsteinn Einarsson: Wie Hits wirklich entstehen

Auf los, geht’s los! Nächste Woche Freitag steigt Musiker Thorsteinn Einarsson wieder in den Ring – samt Tourstart in Innsbruck und neuem Album „Teardrops & Confettiguns“. nur zwei Tage nach seinem 29. Geburtstag. Zahl, oder Zäsur für ihn? „Es ist mir egal, muss ich ehrlich sagen. Ich werde versuchen gut zu schlafen, auch weil es danach mit der Tour losgeht“, sagt der in Gmunden lebende Künstler der „Krone“.