Drei englische Skifahrer mit Helikopter gerettet

Die drei britischen Urlauber im Alter zwischen 55 und 68 Jahren waren am Mittwoch im Skigebiet Albona in Stuben unterwegs. Trotz fehlender Ortskenntnisse entschieden sie, die gesicherten Pisten zu verlassen und sich in den freien Skiraum zu begeben. Dort wollten sie „guten Schnee“ finden, wie sie der Polizei später erklärten.