Kokain & Freud: Als Sherlock Holmes in Wien lebte

„Wir kamen in einer tödlich kalten Nacht an, mit tiefem Schnee unter den Füßen und einem schneidenden Schneesturm in der Luft. Vom Bahnhof aus gesehen, warfen die elektrischen Lichter glänzend silberne Schneeflocken in die absolute Dunkelheit des Himmels.“ So blumig beschreibt Arthur Conan Doyle, der literarische Vater von Meisterdetektiv Sherlock Holmes, seine Ankunft am Wiener Westbahnhof am 5. Jänner 1891.