Das gab es in der Geschichte der Formel 1 noch nie

Besonders im Blickpunkt steht Antonelli, der nach grandiosen Leistungen in diversen europäischen Nachwuchsserien die Formel 3 komplett übersprungen hat und auch nur ein Jahr in der Formel 2 aktiv war. Zwei Siege gelangen ihm dort 2024, daneben spulte er an die 10.000 Testkilometer in einem alten Mercedes-F1-Boliden ab. Teamchef Toto Wolff hatte im vergangenen Sommer genug gesehen, um Antonelli das durch den Abgang von Lewis Hamilton zu Ferrari verwaiste Cockpit für 2025 und darüber hinaus zu geben.