Tesla-Terror: Achten Sie beim Kauf auf Politik?

Die Kontroversen des Tesla-Gründers schlagen jedoch auch in Europa hohe Wellen. So ist der Tesla-Absatz im Jänner im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent eingebrochen. Könnten Sie sich vorstellen, bei einem Boykott dieser Art mitzumachen?



Beeinflusst die politische Ausrichtung eines Unternehmens bei gewissen Produkten Ihre Kaufentscheidung? Achten Sie nach dem politischen Wechsel in den Vereinigten Staaten stärker auf die Herkunft von Produkten? Haben Sie rote Linien, die Sie zum Boykott einer Marke bewegen würden? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!