Innovationen sind wichtiger denn je

Vorarlbergs Unternehmen gelten im österreichischen Vergleich als überdurchschnittlich innovativ. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das Ländle nicht in der europäischen Spitzenliga mitspielt – im Gegensatz zu den strukturell durchaus vergleichbaren Nachbarregionen in Süddeutschland und der Schweiz. Gerade in Zeiten, in denen sich der technologische Wandel in rasender Geschwindigkeit vollzieht, ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Das wissen auch die politisch Verantwortlichen im Land: „Unsere Unternehmen sind international wettbewerbsfähig, weil sie sich konsequent weiterentwickeln und Innovation als Chance begreifen.