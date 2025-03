Vater und Sohn fuhren Autos mit Nazi-Aufklebern

Zwei alte BMW mit „88“-Aufklebern waren von einem Vater-Sohn-Duo aus Schörfling am Attersee gefahren worden. Weil die Zahl ein Nazi-Symbol ist und der Sohn zudem ein NS-Tattoo herumgezeigt hatte, wurden beide am Dienstag am Landesgericht Wels in Oberösterreich zu bedingten Haftstrafen verurteilt, nicht rechtskräftig.