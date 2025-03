Altachs neuer Torgarant baut aufs Kampfspiel

Weil die Hälfte eins gegen die Bullen im Offensivbereich nicht geklappt hat, kam der aus Franken stammende Angreifer zur Pause für Mustapha. Mit dem 1,90 Meter großen Mittelstürmer gelang es den Rheindörflern tatsächlich, die Salzburger mehr in deren Spielhälfte zu beschäftigen: „Das Kampfspiel passt zu uns, das haben wir in dieser Partie klar gezeigt“, sagt Dietz. Der übrigens zum ersten Mal in seiner Karriere im letzten Meisterschaftsdrittel in ein Play-off gehen wird: „Ich kenne das noch nicht, aber ich weiß aus Gesprächen mit Kollegen, dass man in der unteren Gruppe nur mit großem Kampf überleben kann. Mit spielerischen Mitteln allein wird wohl nicht alles zu holen sein.“