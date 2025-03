Unwetterschäden: EU steuert 3,1 Millionen Euro bei

„Zwei Millionen Euro fließen in den Brückenbau am Arriacher Bach. 1,6 Millionen Euro sind für finale Arbeiten an der L19 Innerkremser Straße vorgesehen, die 2024 an rund 50 Stellen schwerbeschädigt wurde“, erklärt Landesvize Martin Gruber. Der Rest wird für Sanierungsarbeiten an der B98 verwendet.