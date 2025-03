Darts-Legende steht das Wasser bis zum Hals

In seiner erfolgreichen Karriere cashte Mervyn King ordentlich ab. Das Problem: Er wusste offenbar nicht, dass er sein Preisgeld versteuern muss. „Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten den Kopf in den Sand gesteckt“, schildert er im Gespräch „The Sun“. Nun steht er vor dem Ruin, seine Schulden häufen sich und liegen umgerechnet bei rund 600.000 Euro. In der vergangenen Woche wurde er vom High Court of Justice in London für zahlungsunfähig erklärt.