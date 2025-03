Toni Kroos wirft bei Comeback Star-Rapper raus

Am Montag startete die Icon League in die neue Saison. Mit dabei war auch Weltmeister und Gründer Toni Kroos, der eigentlich schon seine Karriere beendet hatte. An der Seite seines Bruders Felix hat bewies der 35-Jährige, dass er nach wie vor topfit ist, und gewann mit seinem Team Two Stripes United mit 6:1 – hier die Ergebnisse: