Dürre-Probleme schauklen sich langsam auf

Frost in der Nacht konsverviert Pisten

Dass es heuer keinen Neuschnee mehr gab, ist für die Pisten in OÖ übrigens kaum ein Problem: „Der Maschinenschnee wird darauf ausgelegt, dass er auch ohne Neuschnee die Saison durchhält. Da es in der Nacht immer kalt war und ist, hält er sicher bis zum Saisonende“, so Gerald Paschinger vom Hochficht. Allerdings: Das Skivergnügen ist nur am Vormittag so richtig gegeben, wenn es in der Nacht Frost hatte, gegen Mittag wird der Schnee bei höheren Temperaturen rasch tief.