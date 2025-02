Zeller Ironman zählt zu beliebtesten Events

Die zwei ausverkauften Events in Österreich konnten in mehreren Kategorien überzeugen. Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun belegte den 2. Platz in Europa für die insgesamt beste Radstrecke, den 3. Platz in der Kategorie „Weiterempfehlung an einen Freund“ und den 4. Platz für die Gesamtzufriedenheit mit dem Event. Ebenfalls bekannt für seine unvergleichliche Schönheit, IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria erreicht den 3. Platz für die Gesamtzufriedenheit und den 5. Platz in der Kategorie „Weiterempfehlung an einen Freund“.