„Man spricht von sechs Rennen, die er Zeit hat“

Keine leichte Aufgabe

Auch bei Red Bull Racing ist die Erwartung an den Nachwuchs hoch. „Mit Arvid Lindblad wartete bereits das nächste Talent in den Startlöchern“, so Marko. Liam Lawson, der an der Seite von Max Verstappen fahren wird, weiß, was von ihm erwartet wird. „Wir haben sehr viel Hoffnung und Vertrauen in Lawson, dass er sich rasch einlebt, wobei der Start für ihn schwierig ist – er kennt Australien und China nicht,“ so Marko.