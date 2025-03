Mit WM-Held zu Derbysieg

Martinovic? Kam später mit Hutecek und Wagner für Glückwünsche in die (Ex-)Kabine. Die Margaretner Aushängeschilder genossen an ihrer alten Wirkunsstätte den Moment des Erfolgs. Für Hute, Tobi und Co. geht‘s bereits am Donnerstag in der Steffl-Arena weiter, da wartet der erste Teil des EM-Quali-Hits gegen Deutschland.