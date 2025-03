Die Tops und Flops der Titelkämpfe in Trondheim

FANS – Trotz des stetigen Schlechtwetters strömten an den elf Wettkampftagen Zigtausende Fans ins Granåsen Skisenter, insgesamt waren es rund 400.000. Besonders bei den Langlauf-Bewerben wackelten die Tribünen, die stimmungsvolle Atmosphäre war auch wegen der norwegischen Gold-Festspiele beeindruckend. Besonders an den Staffeltagen und den abschließenden 50-km-Rennen versammelten sich zusätzlich riesige Menschenmassen in den Wäldern entlang der Loipe, um ihre Helden frenetisch anzufeuern. Am Streckenrand wurden fast 200.000 Fans gezählt, in den Stadien waren es 230.000 zahlende Zuschauer.