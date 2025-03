ÖSV-Adler sind „froh, dass wir jetzt weg sind“

Von seinem Toptrio erfüllte nur Jan Hörl mit Silber und Bronze die Erwartungen. Der achtfache Saisonsieger Daniel Tschofenig fiel hingegen ausgerechnet bei der WM in ein Formtief, auch der dreimalige Weltmeister Stefan Kraft kam nicht an seine Topform vergangener Jahre heran. „Ich brauche nicht großartig angefressen sein, weil ich gewusst habe, irgendwann wird der Moment kommen, wo es nicht mehr läuft für ein Wochenende oder so. Geil ist es nicht, weinen bringt mir aber auch nichts“, sagte Tschofenig.