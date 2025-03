Naschenweng gewinnt im kecken goldenen Minikleid!

Wow, was für ein Auftritt! Schon beim Betreten des roten Teppichs zog Melissa Naschenweng alle Blicke auf sich – in einem kecken goldenen Minikleid schritt die Schlagersängerin selbstbewusst über die Bühne der 25. Amadeus Austrian Music Awards. Doch nicht nur ihr Outfit glänzte an diesem Abend – auch die Gewinner hatten allen Grund zum Strahlen.