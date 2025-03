Verstappen? Wolff gab Hamilton ein Versprechen

Der Passus mutet durchaus brisant an. Mercedes-Boss Wolff ist in der seit Freitag öffentlichen neuen Staffel zu sehen, wie er mit seiner Frau Susie über Gott und die Formel-1-Welt spricht. Es geht um die Nachfolge von Lewis Hamilton, dessen Wechsel zu Ferrari schon publik war. Toto sinniert über Verstappen als möglichen Nachfolger. Gesteht dann aber seiner Frau: „Ich habe Lewis versprochen, nicht mit Verstappen zu reden.“ Spannend. Offenbar wollte – und durfte – Hamilton mitreden, was seine persönliche Nachfolge anging. Allerdings nur bedingt. Denn Toto Wolff schließt seine Gedanken damit, dass er das Gespräch mit Verstappen jetzt sehr wohl suchen werden.