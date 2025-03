Niederösterreichische Familie als Feurstein-Fans

Tatkräftige Unterstützung aus Niederösterreich

Da Brigitte mit ihrer Familie in Großengersdorf, einem zehn Kilometer nördlich von Wien gelegenen Ort in Niederösterreich, lebt, erfolgt die Unterstützung vorerst online. „Wir haben im Jänner eine Instagram-Fanseite für Lukas gegründet“, erzählt Brigitte, die inzwischen nicht nur ihr familiäres, sondern auch ihr berufliches Umfeld in der Privatklinik „Goldenes Kreuz“ in Wien mit dem „Feurstein-Virus“ infiziert hat. „Unglaublich, was wir bereits an Zuspruch und Reaktionen auf die Instagramseite bekommen haben.“