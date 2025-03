Wolfsberger AC gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE

Der WAC hat einen Platz in der Meistergruppe der Bundesliga bereits sicher – im Heimspiel am Sonntag gegen Blau-Weiß wollen die in Hochform befindlichen „Wölfe“ Rang drei absichern. Trainer Didi Kühbauer sieht jedoch keinen Selbstläufer gegen die Linzer, die noch um Platz sechs kämpfen. „Nur weil wir es gerade gut machen, zu glauben, dass das jetzt normal ist, dass wir auch gegen die gewinnen, der Meinung bin ich nicht. Wir brauchen eine gute Leistung“, so Kühbauer.