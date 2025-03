Schaub: „Nicht geschafft, den Sack zuzumachen!“

Srdan Grahovac (Borac-Mittelfeldspieler, Ex-Rapidler): „Wenn wir schauen, wie es gegangen ist, speziell in der zweiten Halbzeit, müssen wir zufrieden sein mit dem 1:1. Bei 1:0 für Rapid hat Rapid ein paar richtig gute Chancen gehabt. Wenn sie getroffen hätten, wäre es viel, viel schwieriger für uns. Jetzt haben wir noch 90 Minuten in Wien. Ich bin so glücklich, dass Rapid hier in meiner Heimat ist. Ich spiele mit meinem Heimatverein gegen Rapid, wo ich sechseinhalb, knapp sieben Jahre war. Wir glauben noch immer an uns und sehen unsere Chancen.“