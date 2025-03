Lange Wartezeiten für Kinder mit Sprachschwächen

Auch Kleinkinder müssen warten

In der Entwicklungsmedizinischen Ambulanz (EMA) bei den Barmherzigen Brüdern in Linz werden derartige Untersuchungen gemacht, um Entwicklungsauffälligkeiten frühzeitig erkennen und in der Folge gegensteuern zu können. Haberlanders Antwort: Insgesamt stünden mit Stand 1. Februar 1692 Kinder und Jugendliche auf der Warteliste – 449 Null- bis Drei-Jährige, 465 Vier- bis Sechsjährige und 778 Sieben- bis 18-Jährige.