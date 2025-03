Harry-Potter-Fan träumt von der „Königsklasse“

Auf dem eigenen Klubwagen war die Stimmung am Mainzer Rosenmontagszug überragend, wurden die Spieler von den Fans in der Stadt gefeiert. „Es war unser freier Tag, jeder war aufgeregt, dazu spielte uns das Traumwetter in die Karten. Wir mussten uns natürlich zusammenreißen, ein bis zwei Bier durften wir uns aber auf alle Fälle gönnen“, zwinkert Phillipp Mwene. Der in einem Harry-Potter-Kostüm mittendrin statt nur dabei war. „Ich habe mir das Kostüm eine Woche vorher bestellt, bin ein Fan der Filme und Bücher.“ Mit Mainz zaubert der 31-Jährige seit Saisonbeginn in Deutschlands Bundesliga, zudem knackte die Truppe von Trainer Bo Henriksen einen Rekord! Nach 24 Ligarunden sammelte Mainz bereits 41 Punkte, zu diesem Zeitpunkt hatte der Klub noch nie mehr Zähler auf dem Konto. Als Draufgabe haben die Überflieger mit Platz vier zurzeit das fixe Ticket für die Champions League in der Tasche. Dabei kämpfte man letzte Saison lange gegen den Abstieg, am Ende landete Mainz auf Platz 13. „Der Klassenerhalt wurde als erstes Ziel ausgegeben, jetzt wollen wir weiter vorne mitmischen, träumen vom internationalen Geschäft“, sagt der Wiener.