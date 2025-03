Kärntens Seen rufen: Sind Sie fünf Tage sattelfest

Bereits am ersten Tag findet ein Musikabend mit regionalen Schmankerln und eine Wasser-Multimediashow im ersten Etappenzielort am Klopeiner See statt. Und wer will, der kann gratis im neuen Badehaus ausspannen. Klagenfurt, das zweiten Tourenziel, lädt die Radfahrer zuerst zu einem Kulinarik- und Musikfest in den Lendhafen, bevor es eine Sondervorführung des „Jedermann reloaded“ mit Star-Schauspieler Philipp Hochmair gibt.