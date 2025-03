Nordische Kombi: Männer-Teambewerb, 12.30 Uhr LIVE

Japan als möglicher Medaillen-Mitstreiter

In den vier WM-Teambewerben seit 2017 hat Österreich immer den dritten Platz belegt, auch bei Olympia 2014 und 2018 gab es Bronze hinter Norwegen und Deutschland. Die Serie endete zwar vor drei Jahren in Peking, als hinter Japan nur der vierte Rang herausschaute, dieses Schicksal droht sich heuer aber nicht zu wiederholen. In den Top 20 des Gesamtweltcups befinden sich sieben Deutsche, sechs Österreicher und fünf Norweger, nur der Finne Ilkka Herola (6.) und Kristjan Ilves (10.) aus Estland, das aber kein 4er-Team stellt, sind noch in der Weltspitze zu finden.