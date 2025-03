Causa Wirtschaftsbund vor dem Landesgericht

Konkret geht es um die Bezahlung von Weihnachtsessen mit jeweils 30 bis 35 Teilnehmern in den Jahren 2013, 2015, 2016, 2017 und 2018 sowie ein Essen anlässlich Rüdissers Aussscheiden aus der Politik im Jahr 2019 im Gesamtwert von 12.980 Euro. Veranstaltet wurden die Weihnachtsessen von Rüdisser, beglichen wurden die Rechnungen jeweils vom Wirtschaftsbund. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Rüdisser dadurch einen ungebührlichen Vorteil erhalten. Die Staatsanwaltschaft geht weiter davon aus, dass Rüdisser „sich dadurch in seiner Tätigkeit als Amtsträger beeinflussen“ habe lassen. Zu Beginn der Verhandlung am Dienstag verwendete der Staatsanwalt den Begriff „anfüttern“.