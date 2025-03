Spannender Titelkampf mit Tillmitsch als Favorit

Gleich sechs Teams rittern im Frühjahr um die Krone in der steirischen Landesliga. Gamlitz wurde zwar Herbstmeister – aber die Experten sehen mit Tillmitsch einen anderen Klub am Ende der Saison in der Poleposition. Bei der Auftaktpressekonferenz hat sich Martin Löscher mit den Klubs über Ziele, die Vorbereitung und ihren Meistertipp unterhalten.