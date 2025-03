Käufer wenden sich wegen Musk von Tesla ab

Nun könnten die politischen Aktivitäten Musks das Image der Marke beschädigen. Der Tesla-Chef hat nicht nur in den USA großen Einfluss auf die Politik, sondern unterstützt auch Rechtsaußen-Parteien in Europa, darunter die AfD. Zudem verbreitet er immer wieder Verschwörungstheorien im Netz. Laut einer Umfrage lehnt mehr als jede zweite befragte Person in den USA Musk als Chef der Automarke ab.