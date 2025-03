Obmann will Schützen nicht im Regen stehen lassen

Bis zu zwei Jahre Haft

Noch am Samstag brachte der Obmann laminierte rote Zettel am Schießstand an, die die Schützen extra darauf hinweisen, auch den Lauf ihrer Waffen zu leeren. „Es wird wegen grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung ermittelt. Dem Schützen drohen bis zu zwei Jahre Haft“, erklärt Staatsanwalt Christoph Weber. Die Ermittlungen dürften noch Wochen dauern.