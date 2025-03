RB-Gnadenfrist, aber: Rose am seidenen Faden!

Schwache Bilanz in Rückrunde

In der Bundesliga ist Leipzig nach einer schwachen Bilanz in der Rückrunde – nach fünf Unentschieden und einem Sieg setzte es nun die erste Niederlage – auf Platz sechs abgerutscht. In der Champions League schied RB blamabel in der Ligaphase mit nur einem Sieg aus. Immerhin liegt der Club im DFB-Pokal mit dem Erreichen des Halbfinales im Soll.