Reul schäumt

Nun ist er als Minister für Inneres nicht zuletzt für die Sicherheit im mit fast 18 Millionen bevölkerungsreichsten Bundesland zwischen Selfkant-Isenbruch im Westen und Stahle im Osten zuständig und spätestens seit 2018, als er nach schweren Zusammenstößen in Dortmund zwischen der Polizei und Hertha-Idioten aus der Hauptstadt ein härteres Vorgehen gegen „Problemfans“ gefordert hat, schaut er auch mal genauer hin, was sich in den Stadien und um sie herum so abspielt. Kein Wunder also, dass ihm ziemlich sauer aufgestoßen ist, was sogenannte Fans des Kölner Effzeh kürzlich beim Zweitliga-Derby gegen die Fortuna aus Düsseldorf veranstaltet haben. Auf einem Monumentalbanner war da zu sehen, wie ein Mann mit dem FC-Logo auf der Krawatte der Glücksgöttin Fortuna ein großes Messer an den Hals hält.