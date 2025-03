Jugendliche in letzter Sekunde vor Zug gerettet

Ein betrunkener Innviertler (17) flog am Freitag in Andorf mit dem Auto auf die Bahngleise. Der führerscheinlose Lenker hatte mehr als 1,4 Promille Alkohol im Blut. Er und seine beiden Mitfahrerinnen (15, 23) konnten sich teils mit Unterstützung von wartenden Passagieren verletzt aus dem Wrack in Sicherheit bringen, bevor es gerammt worden war.