Feldkircher Tunnelspinne: Start der Hauptarbeiten

Es ist ein Generationenvorhaben: Zwischen 367 und 385 Millionen Euro sind für den neuen Feldkircher Stadttunnel veranschlagt, allein heuer werden 29 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt in das Projekt fließen. Angesichts der aperen Landeskasse und der Notwendigkeit eines rigorosen Sparkurses sähen viele Kritiker den Tunnelbau am liebsten beerdigt. Die Befürworter hingegen verweisen auf die prekäre Verkehrssituation in Feldkirch – nur eine große Tunnellösung, so die Argumentation, könne die Bevölkerung nachhaltig entlasten.