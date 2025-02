Vienna siegt ++ Admira lässt Punkte liegen!

Die Admira ließ erst zum zweiten Mal in den vergangenen sieben Runden Punkte liegen – wie auch in Horn (0:0) bei einem Nachzügler. Andreas Radic brachte Lafnitz entgegen dem Spielverlauf per Kopf in Führung (43.). Den favorisierten Südstädtern, die zum Frühjahrsauftakt vergangene Woche noch die Vienna mit 3:1 besiegt hatten, gelang durch einen Elfmeter von Deni Alar nur noch der Ausgleich (66.). Für den Ex-Nationalspieler war es der zehnte Liga-Saisontreffer. Albin Gashi war zuvor nach einem Solo im Strafraum zu Boden gegangen.