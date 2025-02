Russell schnappt sich letzte Bestzeit in Bahrain!

Der Mercedes-Pilot umkurvte den trockenen Bahrain International Circuit in Sakhir am Freitag in 1:29,545 Minuten und war um 21 Tausendstelsekunden schneller als Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Die Bestzeit am Vormittag hatte sich Charles Leclerc im Ferrari geholt, auf den Tag hochgerechnet lag der Monegasse damit aber nur an der neunten Stelle.