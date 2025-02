Macron droht Trump: „Dürfen nicht schwach sein“

Macron stellt den USA in Antwort auf angekündigte Zölle von 25 Prozent auf Importe von Aluminium und Stahl europäische Gegenmaßnahmen in Aussicht. „Wenn sie bestätigt werden, werden die Europäer antworten“, sagte er während eines Staatsbesuchs in Portugal. „Es wird also entsprechende Zölle geben, denn wir müssen uns schützen, wir müssen uns verteidigen.“