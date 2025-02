Fünf Heim-Zöglinge machten Spritztour mit BMW

Schon wieder: Zwei Jugendliche stahlen in der Nacht auf Montag im Bezirk Liezen (Stmk.) einen BMW und machten damit eine 370 Kilometer lange Spritztour, die erst in Oed bei Amstetten (NÖ) endete, als eine Streife die Ausreißer hopsnahm. Insgesamt waren fünf Jugendliche beteiligt, die sich im Bezirk Kirchdorf an der Krems (OÖ) in Heimerziehung befinden.