Vor dem Heimkracher: „Sind bereits im Finalmodus“

Unter der Woche gab‘s für die Fivers erfreuliche Nachrichten. Denn neben Flügel Jakob Nigg wurde auch Keeper Leon Bergmann ins Nationalteam für die EM-Quali-Hits gegen Deutschland einberufen. Vor dem Heimduell am 13. März in der Steffl-Arena wird in der Hollgasse trainiert – diesen Samstag (20.20, live ORF Sport+ und Fan.at) steht hier aber der Meisterliga-Hit der Margaretner gegen Bruck/Trofaiach an. Da soll nach dem Zweitliga-Derby gegen Atzgersdorf in einer gut besuchten Hollgasse Zählbares für den Kampf um die Top-4 und das Heimrecht in den Play-offs her. Aktuell liegt man als Fünfter einen Punkt hinter dem Vierten Bregenz und drei Punkte hinter dem Dritten, eben Bruck/T.