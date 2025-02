Lenker war zu schnell und krachte gegen Zug

Die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren Gols und Podersdorf am See lautete: „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“. Das bewahrheitete sich zum Glück nicht, als die Florianis zum Unglücksort, einem Bahnübergang zwischen den beiden Gemeinden, kamen. Der Mann hatte das Unfallauto verlassen können, war aber verletzt und wurde mit der Rettung in die Unfallambulanz nach Frauenkirchen gebracht. „Der Mann war zu schnell unterwegs und konnte laut eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig anhalten“, hieß es von der Polizei.