Schüler als Anwälte und Ankläger am Landesgericht

So etwas kommt nur in absoluten Ausnahmefällen vor, in Linz war es gar das erste Mal überhaupt. Das „Moot Court“ machte am Landesgericht Premiere. Dabei handelt es sich um fiktive Prozesse, in denen Schüler und Studenten gegeneinander antreten, und als Ankläger oder Verteidiger den oder die professionellen Richter von ihrer Sache zu überzeugen versuchen.