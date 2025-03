WM LIVE: Herren-Skispringen ab 17.15 Uhr LIVE

In Norwegen geht es für die ÖSV-Adler, die in der laufenden Saison im Einzel bereits 40 Mal am Podest standen, auf der Kleinschanze mit einer Hillsize von 102 Metern los. „Jan hat Pfeffer in den Haxn, Tschofe einen super Absprung. Krafti hat immer Medaillen gemacht auf der Kleinen. Alles ist möglich, sie sind gut drauf“, betonte Widhölzl. Allerdings wird im Weltcup nicht mehr von der Normalschanze gesprungen, die WM bleibt eine Ausnahme.