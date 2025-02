Die Erinnerungen an das Großereignis in Planica sind übrigens durchwachsen. Zweimal Silber war das Höchste der Gefühle, weitere fünf Bronzene bedeuteten nur Rang acht in der Endabrechnung. An eine erneut goldlose WM wagt niemand zu denken. Weil alleine die Skispringer rund um Tournee-Triumphator Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl in dieser Saison für Höhepunkte am Fließband sorgten – so kann die WM 2025 nur besser als vor zwei Jahren werden …