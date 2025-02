Oberösterreich bekommt Rückenwind aus Wien

Für Linzer Digital-Uni wird noch Standort gesucht

Konkret gibt es etwa das Bekenntnis, die Med-Fakultät in Linz weiterzuentwickeln. Auf Seite 196 des Programms heißt es: „Die medizinische Fakultät Linz soll – nach Auslaufen der 15a-Vereinbarung im Jahr 2028 – weiter bestehen und nach inhaltlicher Bewertung der Evaluierung weiterentwickelt werden.“ Auf der Agenda hat die Regierung auch die Linzer Digital-Universität IT:U, für die es noch keine Standort-Entscheidung gibt. Auch hier besteht eine so genannte 15a-Vereinbarung mit dem Bund (das ist eine Art Vertrag), die Uni weiterzuentwickeln. In welche Richtung genau, bleibt unbeantwortet. Linz ist auch Thema bei der Sicherheit. So wird die von der alten Regierung geplante Umsetzung eines neuen Sicherheitszentrums für Linz neuerlich erwähnt.