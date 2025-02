Bäcker Brandl stemmt sich gegen Einbahnregelung

1,5 Millionen in Betrieb investiert

„21 Geschäftsleute in unserer Straße sind gegen die Einbahnregelung. Auch das Radgeschäft und die Messerschleiferei. Und sogar meine Nachbarin, obwohl die bei den Grünen ist“, sagt Brandl, der in den vergangenen Jahren 1,5 Millionen Euro in seinen Betrieb investiert hat.