Salzburg reservierte Hotelzimmer in Villach

From und Preiml im Training

Bei den Rotjacken steigt am Freitag nach dem Training das finale Meeting, in dem entschieden wird, wen man picken möchte. Da kommt es auch darauf an, ob Wien oder Fehervar es schafft. Auch Pustertal oder VSV sind ein Thema. „Egal, wofür wir uns entscheiden, wir haben einen Plan“, sagt Coach Kirk Furey. Erfreulich: Sowohl From als auch Preiml trainierten gestern voll mit. Dazu prolongierte Raphael Herburger den Vertrag um eine Saison. Bei den Abos wurden bis zur Frist 96,4 Prozent verlängert. Am Samstag kommen dann 1000 Tickets in den freien Verkauf.